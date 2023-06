"Stille Ecke" mit viel Obst und Gemüse: Hier steht Dresdens schönste Gartensparte

Dresden - Da ist das Ding! Die "Stille Ecke" ist Dresdens schönste Kleingartenanlage. So lautet das Urteil der Jury vom Stadtverband "Dresdner Gartenfreunde", welcher am Samstag zusammen mit OB Dirk Hilbert (51, FDP) den Pokal an die siegreichen Gründaumen übergab.