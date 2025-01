Teuflische Liebe, Schweinerock und Gänsehaut: Das gibt's nur hier!

Dresden - Hach!, möchten man ausrufen. Das waren mal wieder zwei Abende mit einer glückselig machenden Mischung, wie man sie nur ganz selten in Dresden erlebt: Viel Liebe, viel Leidenschaft, viele Lieder (33!) - alt und neu, aus Ost und West und international. Kurzum: Es war mal wieder höchste Zeit fürs Neujahrssingen.

Eine Konstante blieb aber: Moderator Hendryk Proske, wie immer bestens präpariert, was Songs, Künstler und Vortragende betraf. Und hoch motiviert, wenn es darum ging, die jeweiligen Besucher des Premieren- oder Folgeabends gegeneinander auszuspielen und zu schmähen.

Er röhrte, was die Lunge hergab: JB Nutsch mit "Open your eyes" von Guano Apes. © Christian Juppe

Für die 1000 Freitags-Gäste legten Tobias Tanneberger feat. Leska mit Gorillaz' "Clint Eastwood" gleich mal lebhaft los, teuflisch gut dann Mandy Pierer mit "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones.

Klaus M. Braune hatte "Die Biene Maja" von Karel Gott im Gepäck, es gab Adler (Eric Münch mit "Take it easy" von den Eagles) und Affen (Guano Apes mit "Open your Eyes" von JB Nutsch) - insgesamt 16 Tiere im Laufe des Abends!

Dazu gehörte auch "Schweinerock völlig neu definiert" (Hendryk Proske) von Tom Vogel mit "Bay of Pigs" von den Free Little Pigs.