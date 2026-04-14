Trotz miesen Wetters: Hier "stürmen" Menschen in Dresden eine Truhe mit Gratis-Eis

Dresden - Gratis-Eis geht immer – auch bei miesem Wetter: Das dachten sich am Dienstagnachmittag offenbar viele Menschen in der Dresdner Neustadt. Sie versammelten sich an der Frühlingstraße und "stürmten" eine Kühltruhe.

"Ben & Jerry’s" lockte am Dienstag mit Gratis-Eis in die Dresdner Neustadt. © Holm Helis

Die bekannte Marke "Ben & Jerry’s" hatte zum "Free Cone Day" gerufen und dafür das neue Cream-Sandwich der Sorte "Cookie Dough" kostenlos für vier Stunden angeboten.

"Es gibt 2500 Stück. Danach ist Schluss", sagte Marketingleitern Anne Wortmann (42), zuständig für die DACH-Region. Sie hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen entschieden, in diesem Jahr mit der Aktion nach Dresden – und damit erstmals nach Sachsen – zu kommen. "Wir picken uns immer eine Stadt heraus."

Eigentlich war geplant, den "Feiertag" im Alaunpark mit mehr Öffentlichkeit zu zelebrieren. Doch der Regen ließ die Organisatoren umdisponieren. Also ging es stattdessen zum Geschäft "EckeNord", wo auch die Technik für die Live-Musik besser geschützt werden konnte.

"Die Betreiber waren sehr offen und auch bereit, die Aktion hier auszurichten", freute sich Mitarbeiter Niklas Wolf (35), zuständig bei "Ben & Jerry’s" für politische Kampagnen. Vor Ort verteilte er Sticker und Buttons – etwa zum Thema Klimagerechtigkeit. "Wir wollen über das Eis ins Gespräch kommen."