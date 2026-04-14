Trotz miesen Wetters: Hier "stürmen" Menschen in Dresden eine Truhe mit Gratis-Eis

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Gratis-Eis geht immer – auch bei miesem Wetter! Am Dienstagnachmittag stürmten Menschen in der Dresdner Neustadt eine Kühltruhe.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gratis-Eis geht immer – auch bei miesem Wetter: Das dachten sich am Dienstagnachmittag offenbar viele Menschen in der Dresdner Neustadt. Sie versammelten sich an der Frühlingstraße und "stürmten" eine Kühltruhe.

"Ben &amp; Jerry’s" lockte am Dienstag mit Gratis-Eis in die Dresdner Neustadt.
"Ben & Jerry’s" lockte am Dienstag mit Gratis-Eis in die Dresdner Neustadt.  © Holm Helis

Die bekannte Marke "Ben & Jerry’s" hatte zum "Free Cone Day" gerufen und dafür das neue Cream-Sandwich der Sorte "Cookie Dough" kostenlos für vier Stunden angeboten.

"Es gibt 2500 Stück. Danach ist Schluss", sagte Marketingleitern Anne Wortmann (42), zuständig für die DACH-Region. Sie hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen entschieden, in diesem Jahr mit der Aktion nach Dresden – und damit erstmals nach Sachsen – zu kommen. "Wir picken uns immer eine Stadt heraus."

Eigentlich war geplant, den "Feiertag" im Alaunpark mit mehr Öffentlichkeit zu zelebrieren. Doch der Regen ließ die Organisatoren umdisponieren. Also ging es stattdessen zum Geschäft "EckeNord", wo auch die Technik für die Live-Musik besser geschützt werden konnte.

Dresden: Einstiges Sozi-Büro hat jetzt eine Genuss-Agenda
Dresden Kultur & Leute Einstiges Sozi-Büro hat jetzt eine Genuss-Agenda

"Die Betreiber waren sehr offen und auch bereit, die Aktion hier auszurichten", freute sich Mitarbeiter Niklas Wolf (35), zuständig bei "Ben & Jerry’s" für politische Kampagnen. Vor Ort verteilte er Sticker und Buttons – etwa zum Thema Klimagerechtigkeit. "Wir wollen über das Eis ins Gespräch kommen."

Marketingleitern Anne Wortmann (42) und ihr Team haben den Standort des "Free Cone Days" wegen des Wetters umverlagern müssen.
Marketingleitern Anne Wortmann (42) und ihr Team haben den Standort des "Free Cone Days" wegen des Wetters umverlagern müssen.  © Holm Helis
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Mitarbeiter Niklas Wolf (35) war als Eis-Botschafter unterwegs.
Mitarbeiter Niklas Wolf (35) war als Eis-Botschafter unterwegs.  © Holm Helis
Nazanin Zandi (52, l.) und ihre Arbeitskollegen nutzten die Möglichkeit, das Cream-Sandwich zu probieren.
Nazanin Zandi (52, l.) und ihre Arbeitskollegen nutzten die Möglichkeit, das Cream-Sandwich zu probieren.  © Holm Helis

Doch wie kommt das Cream-Sandwich bei den Passanten an?

Nazanin Zandi (52) aus der Neustadt zeigte sich im Gespräch mit TAG24 "positiv überrascht". Sie hatte das Eis privat bisher nicht gekauft, aber fand es "total lecker". Gemeinsam mit Arbeitskollegen nutzte sie die Chance, das neue Produkt zu testen.

Ganz anderer Meinung war dagegen Beate Andreas (60) aus Striesen, die nicht vor die Kamera wollte. Ihr Fazit: "Es schmeckt nicht." Das Gebäck sei zu bröselig, die Masse zu süß. "Ich würde es auch umsonst nicht noch mal nehmen."

Dresden: Mehr als 380 Kurzfilme sind zu sehen: Filmfest Dresden startet
Dresden Kultur & Leute Mehr als 380 Kurzfilme sind zu sehen: Filmfest Dresden startet

Franz Straßberger (19) – wohnhaft in der Neustadt – war das erste Mal bei einer solchen Gratis-Aktion. Er kauft privat kein "Ben & Jerry’s"-Eis, weil es "zu teuer" sei, die Kostprobe habe ihm jedoch gemundet. "Ich mag den salzigen Nachgeschmack."

Franz Straßberger (19) gefiel die Kreation.
Franz Straßberger (19) gefiel die Kreation.  © Holm Helis

Die Geschichte des "Free Cone Days" reicht bis ins Jahr 1979 zurück. Damals zelebrierten die Gründer Ben Cohen (75) und Jerry Greenfield (75) in Burlington (USA) einen kostenlosen Eistag, um sich bei der Kundschaft zu bedanken.

Titelfoto: Holm Helis

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: