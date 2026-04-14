Trotz miesen Wetters: Hier "stürmen" Menschen in Dresden eine Truhe mit Gratis-Eis
Dresden - Gratis-Eis geht immer – auch bei miesem Wetter: Das dachten sich am Dienstagnachmittag offenbar viele Menschen in der Dresdner Neustadt. Sie versammelten sich an der Frühlingstraße und "stürmten" eine Kühltruhe.
Die bekannte Marke "Ben & Jerry’s" hatte zum "Free Cone Day" gerufen und dafür das neue Cream-Sandwich der Sorte "Cookie Dough" kostenlos für vier Stunden angeboten.
"Es gibt 2500 Stück. Danach ist Schluss", sagte Marketingleitern Anne Wortmann (42), zuständig für die DACH-Region. Sie hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen entschieden, in diesem Jahr mit der Aktion nach Dresden – und damit erstmals nach Sachsen – zu kommen. "Wir picken uns immer eine Stadt heraus."
Eigentlich war geplant, den "Feiertag" im Alaunpark mit mehr Öffentlichkeit zu zelebrieren. Doch der Regen ließ die Organisatoren umdisponieren. Also ging es stattdessen zum Geschäft "EckeNord", wo auch die Technik für die Live-Musik besser geschützt werden konnte.
"Die Betreiber waren sehr offen und auch bereit, die Aktion hier auszurichten", freute sich Mitarbeiter Niklas Wolf (35), zuständig bei "Ben & Jerry’s" für politische Kampagnen. Vor Ort verteilte er Sticker und Buttons – etwa zum Thema Klimagerechtigkeit. "Wir wollen über das Eis ins Gespräch kommen."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Das sagen die Passanten zum "Cookie Dough"-Eis
Doch wie kommt das Cream-Sandwich bei den Passanten an?
Nazanin Zandi (52) aus der Neustadt zeigte sich im Gespräch mit TAG24 "positiv überrascht". Sie hatte das Eis privat bisher nicht gekauft, aber fand es "total lecker". Gemeinsam mit Arbeitskollegen nutzte sie die Chance, das neue Produkt zu testen.
Ganz anderer Meinung war dagegen Beate Andreas (60) aus Striesen, die nicht vor die Kamera wollte. Ihr Fazit: "Es schmeckt nicht." Das Gebäck sei zu bröselig, die Masse zu süß. "Ich würde es auch umsonst nicht noch mal nehmen."
Franz Straßberger (19) – wohnhaft in der Neustadt – war das erste Mal bei einer solchen Gratis-Aktion. Er kauft privat kein "Ben & Jerry’s"-Eis, weil es "zu teuer" sei, die Kostprobe habe ihm jedoch gemundet. "Ich mag den salzigen Nachgeschmack."
Die Geschichte des "Free Cone Days" reicht bis ins Jahr 1979 zurück. Damals zelebrierten die Gründer Ben Cohen (75) und Jerry Greenfield (75) in Burlington (USA) einen kostenlosen Eistag, um sich bei der Kundschaft zu bedanken.
Titelfoto: Holm Helis