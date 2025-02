Verbunden mit der Zahl 13: "Waldpark"-Gastwirt Budde feiert Geburtstag!

Dresden - An einem Tag, an dem ganz Dresden trauert: "Waldpark"-Gastwirt Jens Budde (58) hat am heutigen Donnerstag Geburtstag. Der gelernte Konditor wurde 1967 in Hameln geboren, ist aber seit 1994 von Herzen Dresdner. Und deshalb feiert er seinen Geburtstag am denkwürdigen 13. Februar nie mit einer großen Party.

Herzlichen Glückwunsch: "Waldpark"-Wirt Jens Budde begeht heute seinen 58. Geburtstag. © Eric Münch

"Natürlich nicht. Vielmehr habe ich schon rund 20-mal an meinen Geburtstag in der Menschenkette gestanden und der Opfer der Bombardierung gedacht. Auch am Donnerstag werde ich mich einreihen und danach vielleicht ganz bescheiden was essen gehen", sagt Budde, der seit 2016 mit seiner Frau Grit das Restaurant "Waldpark" am Tennisplatz betreibt.

Die Zahl 13 indes hat ihn im Leben durch alle wichtigen Stationen begleitet. "Achtmal fiel mein Geburtstag auf einen Freitag, den 13. Trotzdem ist sie meine Glückszahl", sagt Budde, der eigentlich ein Sonntagskind werden sollte, aber erst am Montag auf die Welt kam.

"Am 13. Juli 1973 wurde ich eingeschult. Schade, dass damals der Schulanfang im Westen nicht so toll gefeiert wurde wie in der DDR."

Am 13. April 1984 bestand Budde den Führerschein, am 13. November 1992 die Meisterprüfung in München - sogar als Bester in der Praxis-Prüfung.