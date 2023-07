 Vom Nachttopf bis zur Waschmaschine: Letzter Blick vor der DDR-Versteigerung

Dresden - Die großen Raumteiler aus Holz gehörten einst zum Restaurant-Komplex "International" auf der Prager Straße. 1972 von Lüder Baier (†2012) entworfen, hergestellt von den Deutschen Werkstätten Hellerau. Ob in der "Gockelbar", im Treppenaufgang oder in der Tanzbar "Mazurka" - ihr Design prägte die Inneneinrichtung des legendären Hauses. Jetzt kommt die Holzkunst mit 948 anderen Losnummern bei der Auktion der Exponate des DDR-Museums Dresden am 8. Juli unter den Hammer.