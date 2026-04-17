17.04.2026 09:39 Warum sich der Besuch lohnt: 100 Künstler ganz hautnah im Museum

100 Künstler auf einen Schlag – die ganze Vielfalt der zeitgenössischen Kunst ist Freitag bis Sonntag auf der Künstlermesse Dresden im Hygiene-Museum zu sehen.

Von Katrin Koch

Dresden - 100 Künstler auf einen Schlag – die ganze Vielfalt der zeitgenössischen Kunst ist Freitag bis Sonntag auf der 10. Künstlermesse Dresden (KMDD) im Hygiene-Museum zu sehen. Knapp 2000 Besucher werden erwartet. Der Vorteil im Vergleich zu Kunstmessen wie der Art Basel oder der Art Cologne: In Dresden kommen Kunstfreunde mit den Künstlern direkt ins Gespräch. Ohne Vermittlung einer Galerie sind die Preise außerdem deutlich günstiger.

Fröhlich, frech und voller Leben sind die Bilder des Dresdner Künstlers Lucas Oertel (43). Kleine Arbeiten kosten ab 500 Euro. © Eric Münch "Besonders freut uns, dass wir im Hygiene-Museum auch Kooperationen mit dem Filmfest, dem inklusiven Kunst- und Kulturverein Farbwerk, der HfBK oder dem Verein Buchkinder in die Messe einbinden können", sagt Projektleiter und Künstlerbund-Geschäftsführer Torsten Rommel (57). Möglich wird dies auch dadurch, dass die 90.000 Euro teure Messe mit 40.000 Euro von der Stadt gefördert wird. Rund 150 Bewerbungen gingen ein, nicht alle konnten berücksichtigt werden. Ausstellen und verkaufen darf, wer ein Diplom in der Tasche hat und in der Region wohnt oder an der Dresdner Kunstakademie studiert (hat) oder in einer Partnerstadt von Dresden arbeitet.

Thomas Hellinger (69) inmitten seiner abstrakten Arbeiten (Öl auf Papier), die auf der Künstlermesse ab 550 Euro erworben werden können. © Eric Münch

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