Warum sich der Besuch lohnt: 100 Künstler ganz hautnah im Museum
Dresden - 100 Künstler auf einen Schlag – die ganze Vielfalt der zeitgenössischen Kunst ist Freitag bis Sonntag auf der 10. Künstlermesse Dresden (KMDD) im Hygiene-Museum zu sehen. Knapp 2000 Besucher werden erwartet. Der Vorteil im Vergleich zu Kunstmessen wie der Art Basel oder der Art Cologne: In Dresden kommen Kunstfreunde mit den Künstlern direkt ins Gespräch. Ohne Vermittlung einer Galerie sind die Preise außerdem deutlich günstiger.
"Besonders freut uns, dass wir im Hygiene-Museum auch Kooperationen mit dem Filmfest, dem inklusiven Kunst- und Kulturverein Farbwerk, der HfBK oder dem Verein Buchkinder in die Messe einbinden können", sagt Projektleiter und Künstlerbund-Geschäftsführer Torsten Rommel (57).
Möglich wird dies auch dadurch, dass die 90.000 Euro teure Messe mit 40.000 Euro von der Stadt gefördert wird. Rund 150 Bewerbungen gingen ein, nicht alle konnten berücksichtigt werden.
Ausstellen und verkaufen darf, wer ein Diplom in der Tasche hat und in der Region wohnt oder an der Dresdner Kunstakademie studiert (hat) oder in einer Partnerstadt von Dresden arbeitet.
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Positive Wirkung von künstlerischem Schaffen auf die Psyche
Künstlerbund-Vorstand Thomas Hellinger (69) gehört dazu. "Ich stelle seit der ersten Messe aus, auch in diesem Jahr. Zudem habe ich die Sonderausstellung 'Lebensmittel Kunst' kuratiert."
Die Schau zeigt, wie künstlerisches Schaffen positiv auf die mentale Gesundheit wirkt. Künstler haben dafür mit Insassen der Gefängnisse in Dresden und Chemnitz zusammengearbeitet.
Zum dritten Mal zeigt der Dresdner Künstler Lucas Oertel (43) seine Arbeiten: farbenfrohe, naiv anmutende Bilder von Menschen und Skulpturen aus Fundholz. "Mir ist es wichtig, dass meine Kunst im Original zu sehen ist, nicht nur auf einer Online-Plattform. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Gäste dann angesprochen fühlen." Darüber wacht in diesem Jahr sein "Guter Geist" (2500 Euro) – eine große Holzfigur mit erhobenen Händen und einer Nase aus einem alten Kerzenständer.
Die Messe ist Freitag (19 bis 22 Uhr), Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Ur) geöffnet. Tickets (10/6 Euro): kuenstlermesse-dresden.de
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (3)