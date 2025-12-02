Ein Wunschbaum für Erwachsene: Die VHS Dresden ruft zum Mitmachen auf
Dresden - Die Volkshochschule Dresden hat sich für die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes überlegt, um auch bedürftigen Erwachsenen einen Wunsch zu erfüllen und Hoffnung zu schenken.
Denn im Foyer der Volkshochschule Dresden, auf der Annenstraße 10, steht in diesem Jahr erstmalig ein ganz besonderer Weihnachtsbaum - einer, der weit mehr ist als festliche Dekoration.
Wie die Marketingleiterin der VHS, Regina Molke, gegenüber TAG24 mitteilt, hat Anika Gränz (35), Referentin für barrierefreies Lernen, diesen Weihnachtswunschbaum für erwachsene Teilnehmer ins Leben gerufen.
"Da wir ja vorrangig eine Erwachsenenbildungseinrichtung sind, finden wir es wichtig, durch die Aktion auch die Problemlagen unserer erwachsenen Teilnehmenden sichtbar zu machen", erklärt Molke.
Sie ergänzt: "Zwischen bunten Kugeln hängen diesmal handgeschriebene Zettel mit Herzenswünschen von Teilnehmenden mit geringem Einkommen."
Die Wunschzettel stammen dabei von Teilnehmenden aus Alphabetisierungskursen oder vom offenen Lerntreff "Behring 24". Viele von ihnen müssen im Alltag oft auf Dinge verzichten, die für andere selbstverständlich sind.
Die Wünsche sind klein, aber tief berührend
Ein Teilnehmer hofft auf ein Buch in leichter Sprache, um besser lesen zu können. Ein anderer Lernender träumt von einem Ticket für ein Weihnachtskonzert. Sogar ein Lötkolben für Brandmalerei findet sich unter den Wünschen - ebenso wie einfache Kopfhörer, um in einer lauten Wohnung ungestört Deutsch üben zu können.
Es sind bescheidene Wünsche, die jedoch große Bedeutung für die Betroffenen persönlich haben. "Wir wollen gemeinsam Freude schenken und Herzenswünsche dieser Menschen erfüllen", so Molke gegenüber TAG24.
Damit keiner dieser Herzenswünsche unerfüllt bleibt, lädt die Volkshochschule alle Dresdner ein, einen Wunschzettel vom Baum zu nehmen und das entsprechende Geschenk bis zum 15. Dezember in der Annenstraße abzugeben. Kurz vor Weihnachten werden die liebevoll verpackten Präsente im Rahmen des Lerntreffs "Behring 24" überreicht.
Der Lerntreff selbst ist ein zentraler Anlaufpunkt für Erwachsene. "Unter dem Motto 'Lernen, was im Leben ankommt' können Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren ihr Lesen und Schreiben verbessern, Rechnen üben oder ihre digitalen und kommunikativen Fähigkeiten erweitern", und das komplett kostenlos, erklärt die Marketingleiterin.
Alle Informationen zu dem Bildungsangebot gibt es auf der Website der Volkshochschule.
Titelfoto: VHS Dresden