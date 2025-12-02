Ein Wunschbaum für Erwachsene: Die VHS Dresden ruft zum Mitmachen auf

Dresden - Die Volkshochschule Dresden hat sich für die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes überlegt, um auch bedürftigen Erwachsenen einen Wunsch zu erfüllen und Hoffnung zu schenken.

Anika Gränz (35) hat den Weihnachtswunschbaum der VHS ins Leben gerufen. © VHS Dresden

Denn im Foyer der Volkshochschule Dresden, auf der Annenstraße 10, steht in diesem Jahr erstmalig ein ganz besonderer Weihnachtsbaum - einer, der weit mehr ist als festliche Dekoration.

Wie die Marketingleiterin der VHS, Regina Molke, gegenüber TAG24 mitteilt, hat Anika Gränz (35), Referentin für barrierefreies Lernen, diesen Weihnachtswunschbaum für erwachsene Teilnehmer ins Leben gerufen.

"Da wir ja vorrangig eine Erwachsenenbildungseinrichtung sind, finden wir es wichtig, durch die Aktion auch die Problemlagen unserer erwachsenen Teilnehmenden sichtbar zu machen", erklärt Molke.

Sie ergänzt: "Zwischen bunten Kugeln hängen diesmal handgeschriebene Zettel mit Herzenswünschen von Teilnehmenden mit geringem Einkommen."

Die Wunschzettel stammen dabei von Teilnehmenden aus Alphabetisierungskursen oder vom offenen Lerntreff "Behring 24". Viele von ihnen müssen im Alltag oft auf Dinge verzichten, die für andere selbstverständlich sind.