Wie eine Dresdner Forscherin in Südamerika zur Legende wurde

In Peru wird sie verehrt wie eine Heilige, in Dresden kennt sie fast niemand. Dabei hat Maria Reiche (1903-1998) Erstaunliches vollbracht.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - In Peru wird sie verehrt wie eine Heilige, in Dresden kennt sie fast niemand. Dabei hat die gebürtige Dresdnerin Maria Reiche (1903-1998) Erstaunliches vollbracht: Im Alleingang erforschte sie mysteriöse Scharrbilder in der peruanischen Wüste, verschrieb ihnen ihr Leben.

Maria Reiche (1903-1998) aus Dresden war mit Leib und Seele Forscherin. © AP Photo/Alejandro Balaguer Ihre Bedeutung ist immer noch ungeklärt. Dabei zieren nun schon seit rund 2000 Jahren, über eine Fläche von Hunderten Quadratkilometern, riesengroße Abbildungen von Tieren, Pflanzen und Spiralen den südperuanischen Wüstensand. Die Bilder schuf das längst untergegangene Nazca-Volk, sie sind nur aus der Luft zu erkennen. Maria Reiche hat sie als Erste dokumentiert und vermessen. "Dafür hat sie ab den 1940er-Jahren über vier Jahrzehnte mehr oder weniger allein in der Wüste gearbeitet. Das ist eine Meisterleistung", sagt Christiane Richter (59), Chefin des Vereins "Dr. Maria Reiche", der ihr Andenken ehrt. Dresden Kultur & Leute Neubau für das Museum in Radebeul: Ein Grundstein für Karl May Maria führte ein hartes, spartanisches Leben in der Wüste - ohne Strom und fließend Wasser, in unerträglicher Hitze. "Sie war immer naturbegeistert und träumte schon als Schülerin davon, Forschungsreisende zu werden."

Christiane Richter (59) ist Vorsitzende des Vereins "Dr. Maria Reiche". © Petra Hornig

Maria Reiche erforschte die mysteriösen Nazca-Linien