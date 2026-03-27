Wie einst John Lennon: Dresdner Musiker kämpft für Frieden im Bett
Dresden - John Lennon (†1980) und Yoko Ono (93) haben es vorgemacht. Ihre "Bed-in for Peace"-Performance im März 1969 wurde legendär.
Der Dresdner Brachialromantiker Dieter Beckert (75) mietet sich zwar nicht in die Präsidentensuite eines Amsterdamer Hotels ein - aber: Beckert und die Singebewegung "Kommune Woodstock" laden am Sonntag, dem 29. März, ins Radebeuler "Café 25" nach Altkötzschenbroda ein, um den Frieden zu zelebrieren.
Ab 13 Uhr sind die Hoftore geöffnet, die Kissen aufgeschüttelt, ein Bett aufgebaut.
Zu Kaffee und Kuchen gibt es Musik, Poesie und kluge Reden.
Ab 15 Uhr tritt die Kommune Woodstock ans Mikro und schmettert auch den Song "Liegen ist Frieden".
Beckert ist sich sicher: "Jeder Freund des Friedens sollte einmal im Leben eine ganze Woche im Bett bleiben - für eine bessere, gewaltfreie Welt." Eintritt frei.
Titelfoto: Christian Juppe