Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall: Das können Besucher alles erwarten

Dresden - Alles schließt oder wird um Tage verschoben wegen des heftigen Wintereinbruchs . Alles? Nein! Die eigentlich geschlossene Hofewiese in Dresden schwimmt gegen den Strom - und öffnet sogar extra wegen der Winterwunderlandschaft.

Die eingeschneite Hofewiese öffnet am Wochenende spontan. (Archivbild) © Monika Petschel

Weil die Dresdner Heide endlich mal wieder so richtig schön im Schnee glänzt, unterbricht die Hofewiese ihre Winterpause spontan. Der Biergarten wird am Wochenende, dem 10. und 11. Januar geöffnet.

"Denn bei Schnee sind die Heide und die Hofewiese besonders schön und erstmals seit langer Zeit könnte man das beliebte Ausflugsziel bei Langebrück sogar auf Skiern erreichen. Der Schnee reicht auch aus, um in und rund um die Hofewiese Schneemänner bauen zu können", melden die Betreiber.

Möglich sei die Öffnung, weil die Gastro- und Sanitärtechnik noch nicht abgebaut und winterfest gemacht worden sei.

Die Glühwein-Leitungen liefen noch, Eier- und Kinderpunsch gebe es ebenfalls noch reichlich. Sogar die weihnachtliche Deko mit den Feuerkörben, Tannenbäumen und den 120 Teddys am Haus sei noch da.