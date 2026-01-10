 18.515

Hofewiese unterbricht Winterpause wegen Schneefall: Das können Besucher alles erwarten

Die eigentlich geschlossene Hofewiese schwimmt gegen den Strom - und öffnet sogar am Wochenende extra wegen der Winterwunderlandschaft.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Alles schließt oder wird um Tage verschoben wegen des heftigen Wintereinbruchs. Alles? Nein! Die eigentlich geschlossene Hofewiese in Dresden schwimmt gegen den Strom - und öffnet sogar extra wegen der Winterwunderlandschaft.

Die eingeschneite Hofewiese öffnet am Wochenende spontan. (Archivbild)
Die eingeschneite Hofewiese öffnet am Wochenende spontan. (Archivbild)  © Monika Petschel

Weil die Dresdner Heide endlich mal wieder so richtig schön im Schnee glänzt, unterbricht die Hofewiese ihre Winterpause spontan. Der Biergarten wird am Wochenende, dem 10. und 11. Januar geöffnet.

"Denn bei Schnee sind die Heide und die Hofewiese besonders schön und erstmals seit langer Zeit könnte man das beliebte Ausflugsziel bei Langebrück sogar auf Skiern erreichen. Der Schnee reicht auch aus, um in und rund um die Hofewiese Schneemänner bauen zu können", melden die Betreiber.

Möglich sei die Öffnung, weil die Gastro- und Sanitärtechnik noch nicht abgebaut und winterfest gemacht worden sei.

Dresden: In der Neustadt: Wolle Förster baut türkisches Lokal
Dresden Kultur & Leute In der Neustadt: Wolle Förster baut türkisches Lokal

Die Glühwein-Leitungen liefen noch, Eier- und Kinderpunsch gebe es ebenfalls noch reichlich. Sogar die weihnachtliche Deko mit den Feuerkörben, Tannenbäumen und den 120 Teddys am Haus sei noch da.

Die Hofewiese ist also am Sonnabend und Sonntag mit einem etwas kleineren Angebot als in der Saison jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Titelfoto: Monika Petschel

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: