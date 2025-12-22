Wolle feiert "Klax"-Jubiläum: 35 Jahre voll nackter Haut und blankem Busen
Dresden - Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Vor 35 Jahren - am 20. Dezember 1990 - eröffnete Wolle Förster (71) die Nachtbar "Klax" auf der Leipziger Straße. Seither ist sie die erste und mittlerweile älteste Adresse für Nachtschwärmer und Promis.
Alle waren sie hier schon zu Gast: von Sänger Frank Zander (83), Comedian Paul Panzer (53) bis Schlagerstar Rex Gildo oder DDR-Komiker Eberhard Cohrs (beide †1999). Auch Dragqueen Olivia Jones (56) gab sich die Ehre - und schwebte zum Jubiläum am Montag noch einmal ein.
"1994 war ich das erste Mal hier. Ich habe sofort gemerkt, dass die Dresdner ein sensationelles Publikum sind", erinnert sich Olivia. "Deine Gage war 500 D-Mark und dafür gab's sieben Travestie-Nummern", kommentiert Wolle.
Olivia war der erste Travestiestar, der in seiner Nachtbar (eine Ex-Fleischerei) auftrat. Ein Spielautomat, den Wolle eigentlich aufstellen wollte, gab der Bar den Namen "Klax".
Weil der extrem schwere Fleischwolf nicht vom Gelände transportiert werden konnte, buddelte ihn Wolle einfach ein.
Nacktes Fleisch zum Angucken gab es erst ab 1995
"Er liegt bis heute auf dem Grundstück vergraben", lacht Wolle. Nacktes Fleisch zum Angucken gab es erst ab 1995 - zuerst nur an "Clubabenden".
"Das kam so gut an, dass wir das Konzept auf ein Striplokal umstellten." Inklusive Hausfrauenstrip, dessen älteste Dame 82 Lenze zählte.
Heute ist Wolle Inhaber von fünf Unternehmen mit 52 Mitarbeitern. Und der gelernte Elektronikfacharbeiter setzt sich noch lange nicht zur Ruhe.
"Von den Stadtrundfahrten habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht 2026 Busfahrten durch das Dresdner Nachtleben moderieren möchte. Warum nicht?", stürzt sich Wolle ins nächste Abenteuer.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, Foto Koch