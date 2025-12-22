Wolle feiert "Klax"-Jubiläum: 35 Jahre voll nackter Haut und blankem Busen

Dresden - Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Vor 35 Jahren - am 20. Dezember 1990 - eröffnete Wolle Förster (71) die Nachtbar "Klax" auf der Leipziger Straße. Seither ist sie die erste und mittlerweile älteste Adresse für Nachtschwärmer und Promis .

Wolle Förster (71, l.) und Stargast Olivia Jones (56) im "Klax". Was das Foto nicht verrät: Wolle steht auf der Treppe, damit er der über zwei Meter großen Olivia in die Augen schauen kann. © Foto Koch

Alle waren sie hier schon zu Gast: von Sänger Frank Zander (83), Comedian Paul Panzer (53) bis Schlagerstar Rex Gildo oder DDR-Komiker Eberhard Cohrs (beide †1999). Auch Dragqueen Olivia Jones (56) gab sich die Ehre - und schwebte zum Jubiläum am Montag noch einmal ein.

"1994 war ich das erste Mal hier. Ich habe sofort gemerkt, dass die Dresdner ein sensationelles Publikum sind", erinnert sich Olivia. "Deine Gage war 500 D-Mark und dafür gab's sieben Travestie-Nummern", kommentiert Wolle.

Olivia war der erste Travestiestar, der in seiner Nachtbar (eine Ex-Fleischerei) auftrat. Ein Spielautomat, den Wolle eigentlich aufstellen wollte, gab der Bar den Namen "Klax".

Weil der extrem schwere Fleischwolf nicht vom Gelände transportiert werden konnte, buddelte ihn Wolle einfach ein.