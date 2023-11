Zerschellt der Lingnerschloss-Verein am Schuldenberg?

Die Vereinsmitglieder (v.l.): Ines Eschler (63), Stephanie Reball (79), Dr. Detlef Streitenberger (74), Klaus-Detlev Puchta (74). © Eric Münch

Doch offensichtlich vernachlässigte der Verein auch das Eintreiben der Miete der Gastronomie im Schloss, die laut Vorstandsmitglied Ines Eschler (63) nicht regelmäßig gezahlt wird und deren Ausstände in Höhe von rund 200.000 Euro betragen.

"Wir hätten klagen müssen", so Eschler. Für den Ausschank auf der Terrasse gibt es nicht einmal einen Mietvertrag.

2019 waren wegen vereinsinterner Unstimmigkeiten zudem Sponsoren abgesprungen. Vereinsmitglied Detlev Puchta (74) gibt zu: "Wir haben Sponsoren und Förderungen durch Querelen verloren."

Das Gericht muss nun über den Insolvenzantrag entscheiden. "Wir wissen nicht, ob wir weitermachen dürfen", so Eschler. Sicher ist: "Wir brauchen einen Neustart des Vereins." Gern würde der Vorstand das Vermietungsgeschäft dann abgeben. Mit einem offenen Brief hat sich der Verein jetzt an die Fraktionen im Stadtrat gewandt, eine Petition ist in Vorbereitung.

Die Ehrenamtliche Stephanie Reball (79) sieht übrigens nicht die Zahlungsunfähigkeit des Vereins als Grund für die Entscheidung der Stadt: Sie vermutet, dass eine "persönliche Crew, die das übernehmen möchte", dahintersteckt.