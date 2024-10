Zu diesem Anlass: Chef der Hoflößnitz schmeißt sich in Schale

Radebeul - Stattlich, stattlich: Weingut-Hoflößnitz-Chef Jörg Hahn (63) schmeißt sich für das 8. Churfürstliche Weinbergfest am 5./6. Oktober (12 bis 20 Uhr) mächtig in Schale. Als Woldemar Freiherr von Löwendal führt er hinter Winzerfahne und Kapelle den kleinen Festumzug mit mehr als 100 Mitwirkenden am Sonntag (14 Uhr) in Radebeul an.