Zum Schlösserfest: Star-Aufgebot der Dinnershow "Moments" mit von der Partie!

Am 20. Juli entzündet die Schlössernacht ein Feuerwerk auf den Bühnen und am Himmel. © dpa/Monika Skolimowska

Bevor diese am 29. November im "Chapiteau der Träume" an den Ostra Studios Premiere feiert, sind deren Künstler schon bei der Dresdner Schlössernacht am 20. Juli zu erleben.

Der Chemnitzer Musiker Mazze Wiesner (39), der durch die TV-Show "The Voice of Germany" bekannt wurde, und die britische Sängerin Kiki de Ville rocken bei der Schlössernacht nämlich eine eigene Bühne. Mazze arbeitet gerade an einem neuen Album und kann so ganz nebenbei seine neuen Songs testen.