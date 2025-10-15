2,3 Millionen Euro für Modernisierung: Bootshaus soll Wassersportzentrum werden

Dresden - Aus alt mach neu: Das denkmalgeschützte Bootshaus in Cotta soll im Frühling 2026 umfassend modernisiert werden. Dazu hat Sachsens Sport- und Innenminister Armin Schuster (64, CDU) am Mittwoch einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 970.000 Euro an Dresdens Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) übergeben.

Sachsens Sport- und Innenminister Armin Schuster (64, l.) übergab am Mittwoch Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) den Scheck. © Stefan Häßler/ Picxell

Insgesamt werden für das Projekt 2,3 Millionen Euro investiert. Die restliche Summe wird aus dem Haushalt des Eigenbetriebs Sportstätten finanziert.

Mit dem Geld soll das Bootshaus zu einem modernen Zentrum für Wassersport, Leistungstraining und Tourismus ausgebaut werden.

Sachsens Sportminister Armin Schuster: "Diese Investition schafft bestmögliche Trainingsbedingungen für den Vereinssport, für den Landesstützpunkt und selbst für die Spitzenathleten des Bundesstützpunktes. Das Ruderhaus Cotta ist ein hochattraktiver Sportstandort in Sachsen, der bundesweit ausstrahlt."

Vor rund 100 Jahren wurde das Bootshaus in Cotta eröffnet. Da das denkmalgeschützte Gebäude in die Jahre gekommen ist, kann es derzeit nicht mehr vollumfänglich genutzt werden.