30 Jahre Heizkraftwerk: Der "Ofen von Dresden" hat noch reichlich Energie

Dresden - Seit 30 Jahren versorgt das Heizkraftwerk an der Nossener Brücke einen Großteil der 135.000 angeschlossenen Dresdner Haushalte mit Fernwärme. TAG24 schaut auf die wichtigsten Meilensteine der Vergangenheit - und wagt einen Blick in die Zukunft.

Muss den gesamten Betriebsablauf im Blick behalten: Martin Mallon (43) ist seit Juli Kraftwerksleiter. © Bildmontage: Daniel Förster, Holm Helis

Eigentlich, so erzählt es Martin Mallon (43), der seit Juli das Werk leitet, sollte die Einrichtung nur für zwanzig Jahre in Betrieb bleiben.

"Derzeit gehen wir von einer Laufzeit bis 2040 aus", sagt der Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik. 1995 ging das Heizkraftwerk in Betrieb, ersetzte den wenige Meter weiter östlich gelegenen DDR-Koloss (1966), der mit jährlich 1,2 Millionen Tonnen Braunkohle (statt Gas) gefüttert werden musste.

Heute ist lediglich der in Richtung Altstadt stehende Kühlturm vom Vorgängerbau übrig geblieben.

Derzeit arbeiten unterhalb der Nossener Brücke rund 70 Mitarbeiter der SachsenEnergie, von ihnen starteten drei ihre Laufbahn noch im Altwerk.

Ingenieure, Techniker und Meister überprüfen die drei Gasturbinen (jeweils knapp 70 Megawatt Leistung), führen Reparaturen durch und sorgen dafür, dass zwischen den Kesseln und Stromleitungen alles reibungslos funktioniert.