Fest anpacken vor dem Fest - Jobbörse vermittelt Helden des Advents
Dresden - Für ihre Glühweinhütten, Bratwurstbuden und Stollenbäckereien suchen Weihnachtsmarkthändler händeringend Personal. Passend dazu hat das Amt für Wirtschaftsförderung gemeinsam mit verschiedenen Verbänden gestern die vierte Jobbörse im World Trade Center ausgerichtet, bei der sich zahlreiche Dresdner auf die Suche nach einem Saisonjob begeben haben.
Ob für den Striezelmarkt, den Augustusmarkt oder den Weihnachtsmarkt am Schlossplatz - Stollenbäckerei-Inhaber René Krause (49) hofft, tatkräftige Unterstützung für den Verkauf von Eierpunsch und Backwaren zu finden.
Die Jobbörse ist für ihn der ideale Markt, um Saisonkräfte anzuwerben. "Wir sind bereits zum zweiten Mal hier und haben super Erfahrungen gemacht", so Krause.
Auch Klaus Braune (54) von der "Likörfabrik Gustav Müller" ist "am Rudern, Kräfte zu finden". Bereits seit 25 Jahren ist das Unternehmen mit seinen Likören auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten vertreten.
Doch die Zahl der Arbeitskräfte werde immer weniger, so sei die Jobbörse ein super Schaufenster, um sich zu präsentieren.
Dresdnerinnen wollen sich nach dem Abitur auf dem Weihnachtsmarkt etwas dazuverdienen
Für die Auszubildende Kezia Strohbach (20) vom "Ottendorfer Mühlenbäcker" ist es nicht das erste Mal auf der Jobbörse.
Bereits im vergangenen Jahr hat sie saisonale Kräfte angeworben, jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
In diesem Jahr soll es besser laufen, erklärt sie: "Wir suchen jüngere, ältere und motivierte Verkäufer, die vor allem Interesse für das Bäckerhandwerk mitbringen."
Genau das Richtige für die Abiturientinnen Charlotte (18) und Tessa (18). Nachdem die beiden Dresdnerinnen ihren Abschluss gemacht haben, wollen sie sich nun gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt etwas dazuverdienen - "am besten beim Glühwein oder bei den Bäckereien".
Titelfoto: Montage: Norbert Neumann, Sebastian Kahnert/dpa