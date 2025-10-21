Fest anpacken vor dem Fest - Jobbörse vermittelt Helden des Advents

Dresden - Für ihre Glühweinhütten, Bratwurstbuden und Stollenbäckereien suchen Weihnachtsmarkthändler händeringend Personal. Passend dazu hat das Amt für Wirtschaftsförderung gemeinsam mit verschiedenen Verbänden gestern die vierte Jobbörse im World Trade Center ausgerichtet, bei der sich zahlreiche Dresdner auf die Suche nach einem Saisonjob begeben haben.

Bäckerei-Inhaber René Krause (49) und Fachgeschäftsleitung Fanny Friebel (39) konnten bereits in den letzten Jahren auf der Jobbörse erfolgreich Arbeitskräfte anwerben. © Norbert Neumann

Ob für den Striezelmarkt, den Augustusmarkt oder den Weihnachtsmarkt am Schlossplatz - Stollenbäckerei-Inhaber René Krause (49) hofft, tatkräftige Unterstützung für den Verkauf von Eierpunsch und Backwaren zu finden.

Die Jobbörse ist für ihn der ideale Markt, um Saisonkräfte anzuwerben. "Wir sind bereits zum zweiten Mal hier und haben super Erfahrungen gemacht", so Krause.

Auch Klaus Braune (54) von der "Likörfabrik Gustav Müller" ist "am Rudern, Kräfte zu finden". Bereits seit 25 Jahren ist das Unternehmen mit seinen Likören auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten vertreten.

Doch die Zahl der Arbeitskräfte werde immer weniger, so sei die Jobbörse ein super Schaufenster, um sich zu präsentieren.