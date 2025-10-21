Bitte langsam! Rambo-Radler müssen hier aufpassen
Dresden - Eine der prominentesten Austragungsstätten in Sachen Dresdner Verkehrspolitik ist um ein Piktogramm reicher. An der Hauptstraße ist jetzt mit weißer Farbe "Bitte langsam" auf den Boden gemalt.
Genauer gesagt ist das Bild kurz vor dem Wasserspiel am Jorge-Gomondai-Platz angebracht.
Stadteinwärts ausgelegt, soll es im Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern auf der Hauptstraße vermitteln.
Zuvor hatte Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) dieses Piktogramm sowie die (seit April 2025) ausstehende Beschilderung der Hauptstraße als Fußgängerzone mit einer Freigabe für den Radverkehr angekündigt.
Mit dem Piktogramm ist eine ernstzunehmende Bitte formuliert, wenngleich die Verkehrs-Debatten auf dem beliebtesten Dresdner Boulevard zwischen Goldenem Reiter und Albertplatz damit sicher nicht beendet sein werden ...
Titelfoto: Ove Landgraf