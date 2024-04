A17-Tunnelsperrung: Hier solltet ihr heute nicht langfahren!

Im dunklen Tunnel wurde es nass. © Norbert Neumann

Auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt sind die Tunnel aufgrund von Reinigungs- und Wartungsarbeiten gesperrt.

In dem Bereich können deshalb die Auffahrt der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt in Fahrtrichtung Dresden sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz in Fahrtrichtung Prag derzeit nicht befahren werden.

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sollen die Arbeiten bis in den Nachmittag des heutigen Sonntags dauern. Ab 14 Uhr dürfte der Streckenabschnitt dann wieder frei sein.