Ab heute in Dresden: Hier gibt's Secondhand-Mode zum Kilopreis

Dresden - Was kostet die Jeans? Wie teuer ist das T-Shirt? Das ist im neuen Secondhand-Store am Postplatz nicht die Frage. Denn hier wird nicht das einzelne Bekleidungsstück ausgepreist. Hier wird nach Gewicht bezahlt.

Storemanager Leo Engellandt (20) freut sich auf umweltbewusste Kunden mit Spaß an Vintage-Mode. © Stefan Häßler

Am Dienstag öffnet der erste "Kilo Shop" am Dresdner Postplatz seine Türen. Es ist der sechste Laden in Deutschland, der auf 250 qm Kleidung ab den Siebzigerjahren kiloweise verkauft - Mo. bis Sa., 10-19 Uhr.

Bisher kamen ähnliche Verkaufskonzepte nur als Pop-up-Store für zwei, drei Tage nach Dresden. Nun gibt es eine feste Adresse: Wallstraße 6.

"Ich weiß, dass es bisher einen Mangel an guten Secondhand-Läden in Dresden gab. Das ändert sich jetzt", lacht Storemanager Leo Engellandt (20).

"Ich komme aus Dresden, wohne in der Neustadt. Ich stehe für das umweltfreundliche System des Ladens." Denn wer Secondhand kauft, spart Ressourcen. "Die Produktion eines T-Shirts entspricht einem Wasserverbrauch von 70 Duschen. Um eine Jeans herzustellen, werden 8000 Liter Wasser verbraucht", gibt Leo zwei Beispiele.