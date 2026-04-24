Abenteuer Afrika: Dresdner Schüler lernen im Kongo

Dresden/Kongo - Von Dresden in den Kongo: Vier Schüler der 8. und 10. Klasse der 145. Oberschule Pieschen wagen das Abenteuer ihres Lebens – einen Austausch in die Hauptstadt Brazzaville im französischsprachigen Kongo.

Elise Reinhold (16) inmitten der Schüler ihrer Partnerschule in Brazzaville. © Markus Weinberg

Dort leben sie zehn Tage lang in Gastfamilien – mit häufigen Stromausfällen, kaum Internet und völlig anderem Alltag. Sie besuchen Deutschklassen, tauchen in bunte, überfüllte Märkte ein und fahren über den mächtigen Kongofluss.

"Überall wird etwas verkauft. Es gibt so viele kleine Stände", erzählt die 16-jährige Elise Reinhold, die meist in Begleitung durch die Millionenstadt unterwegs ist.

Chaotischer Verkehr, wenig Infrastruktur: Abseits der Hauptstraßen gibt's vorwiegend nur sandige Wege und Blechhütten. Klapprige, grüne Taxis prägen das Straßenbild.

Fridtjof (14) aus der 8. Klasse lebt in einer wohlhabenderen Familie, deren Angehörige teils in Frankreich wohnen. Sein Gastbruder Koussou ist ständig an seiner Seite.

Erst vor Ort sorgt Fridtjof für eine Überraschung: "Mein Opa kam aus dem Kongo."