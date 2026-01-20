Abschied vom Barockviertel: Kult-Tätowierer ziehen in altes Neustadt-Café

Dresden - " Was, wenn es klappt?" Dieser gerahmte Spruch im neuen Tattoo-Studio "Erika und Kurt" an der Bautzner Straße ist mehr als Dekoration.

Sven Kempe (47) und Mandy Ehmann (39) im neuen Shop mit Tattoo-Studio an der Bautzner Straße. © Eric Münch

Er steht für einen riskanten Neuanfang des Pärchens Sven Kempe (47) und Mandy Ehmann (39), die mit ihrem gesamten Team aus dem Barockviertel in den Szenekiez ziehen. Und zwar in die Räume des ehemaligen Café Neustadt nahe dem Martin-Luther-Platz.

Acht Jahre lang waren sie mit ihrem Studio (benannt nach Svens Großeltern Erika und Kurt) auf der Rähnitzgasse zu finden.

Mit einem Team aus internationalen Tattoo-Künstlern, exquisitem Mode-Sortiment und regelmäßigem Besuch von Promis war die Zeit gekommen für einen Sprung ins neue Glück, verrät Mandy: "Kurz vor Weihnachten kamen dann zwei Rentner in unser Studio im Barockviertel, stöberten herum, fragten nach Artikeln."

Es sollte sich herausstellen, dass es die Besitzer der Immobilie an der Bautzner Straße inkognito waren, um ihre Bewerber persönlich kennenzulernen: "Keine Stunde später saßen wir miteinander am Tisch und haben den Vertrag unterschrieben", erinnert sich Sven immer noch völlig überrascht.