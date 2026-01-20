Abschied vom Barockviertel: Kult-Tätowierer ziehen in altes Neustadt-Café
Dresden - "Was, wenn es klappt?" Dieser gerahmte Spruch im neuen Tattoo-Studio "Erika und Kurt" an der Bautzner Straße ist mehr als Dekoration.
Er steht für einen riskanten Neuanfang des Pärchens Sven Kempe (47) und Mandy Ehmann (39), die mit ihrem gesamten Team aus dem Barockviertel in den Szenekiez ziehen. Und zwar in die Räume des ehemaligen Café Neustadt nahe dem Martin-Luther-Platz.
Acht Jahre lang waren sie mit ihrem Studio (benannt nach Svens Großeltern Erika und Kurt) auf der Rähnitzgasse zu finden.
Mit einem Team aus internationalen Tattoo-Künstlern, exquisitem Mode-Sortiment und regelmäßigem Besuch von Promis war die Zeit gekommen für einen Sprung ins neue Glück, verrät Mandy: "Kurz vor Weihnachten kamen dann zwei Rentner in unser Studio im Barockviertel, stöberten herum, fragten nach Artikeln."
Es sollte sich herausstellen, dass es die Besitzer der Immobilie an der Bautzner Straße inkognito waren, um ihre Bewerber persönlich kennenzulernen: "Keine Stunde später saßen wir miteinander am Tisch und haben den Vertrag unterschrieben", erinnert sich Sven immer noch völlig überrascht.
"Erika und Kurt"-Umzug: "Hohes wirtschaftliches Risiko"
Seitdem gilt Ausnahmezustand. Während im alten Studio noch weitergearbeitet wird, ist der Ausbau im neuen Studio überwiegend in Eigenregie in vollem Gange.
"Wir sind ein so hohes wirtschaftliches Risiko wie noch nie eingegangen. Das wird entweder der Ritterschlag oder der Sargnagel", konstatiert Sven. Der Umzug soll "spätestens" Ende Februar glücken, bis dahin sind zwei Mieten fällig.
Das alte Konzept soll in neuer Umgebung gewahrt bleiben. "Wir haben hier deutlich mehr Platz, können also neben unserem Tattoo-Studio unsere Handelswaren anbieten und natürlich unsere Veranstaltungen besser präsentieren", erklärt Mandy euphorisch.
Geplant sind Konzerte, Kochabende und Whisky-Verkostungen. Bis zum finalen Umzug gibt es übrigens 20 Prozent Rabatt auf alle Tattoos im aktuellen Studio.
