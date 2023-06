Achtung, heute großer Apotheker-Streik! Hier bekommt Ihr trotzdem noch Eure Pillen

Dresden - Bittere Pille für Patienten: Am heutigen Mittwoch streiken in Dresden die Apotheker! Wie bei der bundesweiten Protestaktion gilt auch hier in der Stadt: Wer ein Medikament braucht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit vor verschlossenen Apotheken-Türen stehen. Immerhin, für Notfälle ist vorgesorgt.