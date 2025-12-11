Zwei Airbus A319 umkreisen Dresdner Flughafen: Was ist da los?

Dresden - Ein Airbus A319 kreiste am Mittwoch gut eine Stunde lang über dem Dresdner Flughafen.

Mit einem Airbus A319 trainierte die Fluggesellschaft "Easyjet" den Start und die Landung. © Screenshot/Flightradar24

Die Fluggesellschaft "Easyjet" führt noch bis in den Nachmittag Trainingsflüge durch, wie Uwe Schuhart, Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Die Billigairline probt dabei den Start und die Landung.

Insgesamt zwei Maschinen sind an der Übung beteiligt.

Auf der Plattform "Flightradar24" lässt sich dabei nachverfolgen, wie ein Airbus A319 mehrfach über den Dresdner Flughafen fliegt und dabei immer wieder ansteigt und absinkt.