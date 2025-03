Dresdner Asylunterkunft schließt Ende des Monats

Dresden - Nach zwei Jahren macht die Asylunterkunft zu. Das Flüchtlingsheim in Dresden-Sporbitz wird zum 31. März geschlossen, teilte die Stadt Dresden mit.

Die Wohncontainer in Dresden-Sporbitz werden zum 31. März 2025 geschlossen. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Asylunterkunft Am Werk 1 in Sporbitz hat 52 Plätze. Momentan sind dort 35 geflüchtete Personen untergebracht, überwiegend aus Syrien.

Laut der Stadt Dresden zieht der Großteil der Menschen in Wohnungen, fünf Personen kommen in einem anderen Übergangswohnheim unter.

Als Grund für die Schließung gibt die Stadt an, dass die Unterbringung der Geflüchteten auch "ohne das Objekt in Sporbitz sichergestellt werden" kann.

Die Unterkunft war am 1. April 2023 in Betrieb genommen worden. In den kommenden Monaten sollen die Container demontiert werden, unter anderem ist eine Nutzung als Baubüro angedacht.