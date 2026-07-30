30.07.2026 15:59 Nach CSD-Anschlag: Makabrer Fund erschüttert FrauenBildungsHaus in Dresden

Wenige Tage nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin wurde auch das FrauenBildungsHaus e.V. in Dresden-Prohlis Schauplatz eines verstörenden Zwischenfalls.

Von Isabel Neumann

Dresden - Wenige Tage nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin wurde auch das FrauenBildungsHaus e.V. in Dresden-Prohlis Schauplatz eines verstörenden Zwischenfalls. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Der Verein lässt sich nicht einschüchtern