Auch um Kriminalität kleinzuhalten: "Kiezlichter" kümmern sich jetzt wieder ums Partyvolk

Dresden - Endlich warm! Langsam steigt das Partyfieber in der Dresdner Neustadt. Für ein besseres Sicherheitsgefühl schlendern dieses Jahr wieder Nachtschlichter durch den Kiez. Doch den Albertplatz, wo die Kriminalität weiterhin hoch ist, meiden sie.

Projektkoordinator Alessandro Finke (37) auf dem neuen, knallroten Lastenfahrrad. © Thomas Türpe

Schon seit 2021 sind in den warmen Monaten Nachtschlichter unterwegs, um Konflikten im Nachtleben vorzubeugen, Nachtschwärmern zu helfen, sie notfalls nach Hause zu begleiten. Ab diesem Jahr heißen sie offiziell "Kiezlichter" und nutzen ein Lastenfahrrad.

"Darin verstauen wir unter anderem Wasser, Traubenzucker und Erste-Hilfe-Kästen für Notfälle", sagt Kiezlichter-Koordinator Alessandro Finke (37).

Stadtbezirksamtsleiter André Barth (59) betont: "Das Projekt hat konkrete Verbesserungen gebracht, an der Schiefen Ecke haben wir keine Probleme mit 'Straßenbahn-Streichlern' mehr." Dieses Jahr ist es erstmals im Stadthaushalt (Kostenpunkt: 180.000 Euro) verankert.

Alaunplatz und Schiefe Ecke gelten inzwischen nicht mehr als Brennpunkte - doch am Albertplatz hatten die Schlichter bislang keinen Erfolg.