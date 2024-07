Plattenviertel hinter der Zwinglistraße: Was Architekten für Altgruna planen

Dresden - Altgruna war einst Dorfidyll, bis in den 1970er-Jahren die Bagger kamen und ein DDR-Plattenbauviertel entstand. Heute prägen Hochhäuser und Brachflächen das Viertel am Großen Garten , das mit seinen günstigen Mieten vor allem Rentner und soziale Randgruppen anzieht.

Der Findlingsbrunnen ist identitätsstiftend für viele Anwohner, soll erhalten bleiben. © Norbert Neumann

In einigen Jahren vielleicht nicht mehr, denn das Rathaus will das Quartier aufwerten: Bäume pflanzen, Flächen nutzbar machen. Allein das Areal zwischen Zwingli- und Rosenbergstraße soll mit 1,9 Millionen Euro (mehrheitlich EU-Fördergelder) herausgeputzt werden.

"Das meiste Potenzial zur Aufwertung besteht in den großen, offenen, kahlen Bereichen. Dort fehlt es an Schatten, Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität", sagt Claudia Proft (40) vom zuständigen Architekturbüro Prugger.

Nach einem vorläufigen Entwurf der Architekten sollen Findlingsbrunnen und Kastanien an der Fußgängerpassage also bleiben, zugleich weitere Bäume gepflanzt und mehr Sitzbänke installiert werden - gerne in geschwungener Form.

"Außerdem wollen wir die organische Form des Brunnens bis zur Zwinglistraße in Form von bepflanzten Wellen fortführen."

Auch geplant: ein grüner, übersichtlicher Vorplatz am Ärztehaus, sanierte Wegebeläge, erweiterte Grünflächen.