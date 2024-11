Aus dem Erzgebirge zum SemperOpernball: Hier werden die Kleider für die Debütanten geschneidert

"Da ich sehr auf Regionalität und Handwerk setze, war mir die Produktion in Sachsen wichtig", so Designerin Dorothea Michalk.

"6000 Leute waren im Ort mal in der Textilindustrie beschäftigt", weiß Frieder Weißbach (49), Chef der Textilmanufaktur "Studio U&N". Heute arbeiten noch ganze 16 Näherinnen in seinem einzig verbliebenen Unternehmen.

Ilona Groschupf (62) bügelt das Kleid noch auf - und schon könnte eine Debütantin darin tanzen. © Uwe Meinhold

Sie selbst hätte die Kleider in ihrem Atelier im Dresdner Barockviertel nicht nähen können. "Etwa dreieinhalb Stunden Arbeitszeit - vom Zuschnitt bis zum Aufbügeln - stecken in dem Kleid und insgesamt 13 Meter Stoff", nickt Mode-Profi Weißbach.

"Mir gefällt die Klarheit des Kleides. Es ist modern, kein Sahnebonbon." Das Kleidermodell ist übrigens nach Dorotheas Tochter Marie (6) benannt.

Noch vor Heiligabend kommen alle Debütantinnen zur Anprobe in ihr Atelier. "Wir haben genau Maß genommen, um Änderungen so gering wie möglich zu halten", sagt Dorothea Michalk.

Ihre Auftragsliste umfasst 44 Kleider in Größe 36, aber auch einige in Größe 38 und 34. "Trotzdem habe ich alle Schneider im Viertel in Alarmbereitschaft versetzt - für Änderungen." Die Debütantinnen sind also bereit für ihren großen Auftritt.