Außengelände verfallen: Dresdner Kita kämpft für neuen Spielplatz

Dresden - Seit Jahrzehnten bietet die Kita Koboldland im Dresdner Norden kleinen Kindern einen Ort zum Spielen, Lernen und Bewegen – sowohl drinnen als auch draußen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, muss Geld her: Das Außengelände hat nach 25 Jahren der Zeit und dem Kindertoben Tribut gezollt. Eine Renovierung ist dringend nötig.

Nach 25 Jahren braucht das Außengelände der Kita Koboldland dringend eine Renovierung. © KiTa Koboldland Omse e.V.

Witterung, Nutzung und Pilzbefall sorgen dafür, dass ein "bedeutender Teil des Geländes" vollständig erneuert werden muss. Wegen des starken Gefälles ist außerdem eine Hangsanierung nötig, wie Stefanie Schäfer vom Kita-Leitungsteam TAG24 erklärt.

Die derzeit von 123 Kindern besuchte Betreuungseinrichtung hat keinen öffentlichen Träger, sondern ist seit 2010 Teil des Omse e.V., einem gemeinnützigen Träger von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Dresden. Die Finanzierung der Arbeiten am Außengelände liegt deshalb in eigener Hand.

Die Landeshauptstadt beteiligt sich trotzdem: Laut eines Beschlusses des Stadtbezirksbeirates in Klotzsche, der TAG24 vorliegt, steuert Dresden 13.000 Euro bei. Zusätzlich dazu und zu den bereits vorhandenen Eigenmitteln bleiben für die Renovierung des Außengeländes noch Kosten in Höhe von etwa 10.000 Euro offen.

Deswegen bittet die Kindertagesstätte auf der Klotzscher Hauptstraße nun per GoFundMe um Spenden. Knapp 100 User kamen der Bitte bereits nach, spülten somit bislang rund 5400 Euro in die Kita-Kasse. Man sei überwältigt, "wie schnell fast die Hälfte der Summer zusammenkam", sagt Schäfer.