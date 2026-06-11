Situation an Brücke Budapester Straße dramatisch: Weitere Spanndrähte gerissen

Dresden - Die Lage an der gesperrten Brücke Budapester Straße in Dresden spitzt sich deutlich zu! Das Bauwerk braucht schnellstmöglich Entlastung – die Zeit drängt.

Für die Errichtung von vier Schwerlaststützen steht auf der Ammonstraße in Richtung WTC nur eine Fahrspur zur Verfügung. © Norbert Neumann

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hat das Schallemissionsmonitoring ergeben, dass seit der Sperrung vor rund einem Monat allein an der C-Achse sechs weitere Spanndrähte gerissen sind. Dabei bestehe eine Reserve von maximal 16 Drahtbrüchen. Der Puffer sei damit geschrumpft.

Heißt auch: "Sollte die Reserve aufgebraucht sein, müsste die Ammonstraße aus Sicherheitsgründen voll gesperrt werden", erklärt Rathaus-Sprecher Alexander Buchmann (39) gegenüber TAG24.

Um das zu verhindern, würden unter Hochdruck vier Schwerlaststützen aus Stahl errichtet – jeweils zwei Stützen pro Brückenzug.

"Aktuell laufen die Tiefbauarbeiten für die Fundamente, die rund zwei Meter tief in das Erdreich eingebracht werden müssen", so Buchmann weiter.

Die Fertigstellung der Notunterstützung sei bis Ende Juli geplant. "Sobald diese steht, ist die Unterfahrt der Brücke auf der Ammonstraße gesichert und es werden wieder zwei Fahrspuren pro Richtung freigegeben."