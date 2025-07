Ausverkaufte Schlössernacht bei bestem Sommerwetter

Der Höhepunkt der Schlössernacht ist das Feuerwerk hinter der Fassade des illuminierten Schloss Albrechtsberg. © Foto Koch

6000 Gäste amüsierten sich bis in die Morgenstunden in den Parks von Schloss Albrechtsberg, Eckberg und Lingnerschloss. Mehr als 300 Künstler begeisterten auf 18 Bühnen mit 80 Konzerten von Swing bis Balkanpop.

60 Gastro-Stände sorgten entlang des sechs Kilometer langen, illuminierten Rundwegs für Stärkung.

"Ich bin total happy", so Veranstalter Mirco Meinel (53, First Class Concept) inmitten des bunten Trubels. "Die Nacht ist ausverkauft, auch die Late-Night-Tickets wurden gut nachgefragt." Mit ihnen kam vor allem junges Publikum für kleines Geld ab 23 Uhr aufs Gelände.

Neu in diesem Jahr: Die Saloppe verwandelte sich in ein "Urban Culture"-Areal mit Rap, Hip-Hop, Graffiti-Aktionen und Breakdance. Das lockte bei Weitem nicht nur junges Publikum. Die Show von Sachsens bekanntester Breakdance-Gruppe "The Saxonz" wurde auch von Senioren am Biergartentisch beklatscht.