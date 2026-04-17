Autofahrer aufgepasst: Mehrere Einschränkungen auf A4 angekündigt

Dresden - Auf der A4 bei Dresden kommt es ab nächster Woche zu einigen Einschränkungen. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Auf der A4 müssen sich Autofahrer ab kommender Woche auf mehrere Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Zwischen Dienstag (21. April) und Donnerstag (23. April) wird täglich zwischen 20 Uhr und 5 Uhr die Abfahrt und die Auffahrt der Anschlussstelle Dresden-Wilder Mann in Fahrtrichtung Chemnitz gesperrt, wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte.

Grund für die Sperrung sind dabei Baumaßnahmen zur Instandhaltung der Fahrbahn.

Autofahrer die im betroffenen Zeitraum auf die A4 auf- oder von der A4 abfahren wollen, müssen derweil die Anschlussstelle Dresden-Hellerau beziehungsweise Dresden-Neustadt nutzen. In diesem Streckenabschnitt gilt es in selbigem Zeitraum zudem eine Reduzierung der Fahrstreife zu beachten.

Weiterhin kommt es bereits ab Montag (20. April) aufgrund von Schwertransporten zu kürzeren Verkehrsstopps zwischen den Anschlussstellen Dresden-Altstadt und Dresden-Flughafen in beiden Fahrtrichtungen.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag wird das Auffahren auf die A4 dort für jeweils 15 Minuten nicht möglich sein.