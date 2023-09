Bau der Neuen Mensa kommt voran, Öffnungszeiten für Bierstube stehen fest

Seit mittlerweile neun Jahren ist die Neue Mensa in Dresden geschlossen. Das soll sich nächstes Jahr endlich ändern. Dann kommt auch die Bierstube zurück.

Von Paul Hoffmann

Dresden - Vorab: Wer darauf hofft, dass die Neue Mensa in Dresden bald wieder öffnet, wird enttäuscht sein. Geplant ist das erst für das 4. Quartal 2024. Dennoch zeigen sich die Verantwortlichen bei einer Baustellenbegehung am Mittwoch sehr zufrieden. In den vergangenen Monaten sei man sehr gut vorangekommen. Auch für Liebhaber der Bierstube gibt es gute Nachrichten - die neuen Öffnungszeiten stehen fest.

Der Eingangsbereich der Neuen Mensa ist nach wie vor eine Baustelle - doch es geht voran. © Eric Münch Man mag es kaum glauben, aber schon seit mehr als neun Jahren ist die Neue Mensa mittlerweile geschlossen. Nach einigem Hin und Her, einem Comeback als Flüchtlingsunterkunft und weiteren zahlreichen Diskussionen ging es erst im Oktober 2020 so richtig mit dem Umbau los. Seitdem ist so einiges passiert. Von außen gut sichtbar ist das Erd- und Obergeschoss schon lange wieder verschlossen - ein Erweiterungsbau mit Terrasse ist entstanden. Und so lag der Fokus in den vergangenen Monaten vor allem auf dem Innenausbau. Hier haben Studentenwerk und SIB nach eigener Aussage große Fortschritte bei Lüftungstechnik, Elektroinstallationen oder bei Heizung und Sanitär gemacht. Und so kann so langsam auch wieder an den Einbau der historischen Holzdecken und der markanten Holz-Glas-Elemente gedacht werden. Auch bei der Ausstattung der Speisesäle, in denen tagtäglich bis zu 4200 Essen über den Tisch gehen sollen, gibt es Fortschritte. Hier wird gerade die Ausschreibung des Mobiliars vorbereitet. Das soll moderner, zeitgemäßer und freundlicher werden. "Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass man nur so Gäste zurückholen und halten kann", so Baustellen-Lexikon Christian Schneider (43) vom Studentenwerk.

In der alten Cafeteria gibt es noch so einiges zu tun. Gut zu erkennen die Punkte, an denen die historischen Tische wieder verankert werden sollen. © Eric Münch

Blick in einen der Speisesäle im Obergeschoss. © Eric Münch

So langsam kehren die historischen Deckenelemente an ihren Platz zurück. © Eric Münch

Neue Freiluftterrasse, Öffnungstermin der Bierstube steht fest

Die neue Terrasse auf dem Anbau der Mensa ist ein echter Blickfang geworden. © Eric Münch Insgesamt wird die Mensa dann ca. 720 Sitzplätze in sechs Speisesälen bieten können. Hinzu kommt eine neue Terrasse im Freien (208 Plätze). Auch von ihr erhoffen sich die Macher der Neuen Neuen Mensa, dass auch abseits der Mittagszeit Leben ins Gebäude einkehrt. Leben soll es auch wieder in der Bierstube geben. Allerdings nicht mehr so ausufernd, wie das früher der Fall gewesen ist. Für das wohl am heißesten ersehnte Comeback in Dresdner Uni-Kreisen plant das Studentenwerk aktuell mit deutlich reduzierten Öffnungszeiten. "Die Bierstube soll künftig von 15 bis 22 Uhr und das von Montag bis Freitag geöffnet haben", verkündete am Mittwoch Elke Burkhard (57), Geschäftsbereichsleiterin Hochschulgastronomie beim Studentenwerk. Das frühmorgendliche Bier nach einer Prüfung um halb acht wird es also - zumindest in der Bierstube - nicht mehr geben. Schuld daran sei die angespannte Lage auf dem Personalmarkt, so Burkhard weiter. Zugleich versicherte sie: "Erweitern können wir unser Angebot immer noch."

Na, wem wird es bei diesem Anblick auch warm ums Herz? © Eric Münch