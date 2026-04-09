Baugenehmigung seit zwei Jahren: Wann kommen Fahrradparkhaus und Bus-Terminal?

Dresden - Westlich des Hauptbahnhofs soll ein markantes Hochhaus (43 Meter hoch) mit Fahrradparkhaus, Fernbus-Terminal, Restaurants und Geschäften entstehen. Seit 2024 liegt die Baugenehmigung vor. Warum tut sich seither nichts?

In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen. © Steffen Füssel

Bauträger für das 100-Millionen-Euro-Projekt ist die "S&G Development GmbH" aus Leipzig – auf Nachfrage betont die, am Projekt festzuhalten.

"Wir haben endlich einen Investor gefunden und hoffen, dieses Jahr mit den Tiefbauarbeiten zu starten", sagt Geschäftsführer Ingo Seidemann (69).

Die Suche nach Geldgebern sei schwierig gewesen, erklärt er. "Das Projekt ist insgesamt kompliziert, aber wir lassen es nicht versanden."