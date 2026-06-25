Betrunkener Mann stürzt auf Gleise und wird von Zug erfasst - Lebensgefahr!

Dresden - Schreckliches Drama am Mittwochabend in Dresden : Am Hauptbahnhof ist ein betrunkener Mann (53) auf die Gleise gestürzt - und kurz darauf von einer S-Bahn erfasst worden!

Polizei und Retter waren vor Ort. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 am Abend bestätigte, wurde das Unfallopfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Demnach war es um 18.59 Uhr zu dem Unglück gekommen.

Am Donnerstagmorgen gab die Bundespolizei in einer Mitteilung bekannt, dass der 53-Jährige wohl betrunken gewesen ist und daraufhin das Gleichgewicht verloren hat.

Er stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise, unternahm einen letzten Versuch, sich vor der einfahrenden S1 zu retten und wurde dennoch erfasst und eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann.

Im Zuge des Rettungseinsatzes mussten mehrere Gleise gesperrt werden, weshalb der Bahnverkehr größtenteils zum Erliegen kam. Insgesamt 17 Züge fielen aus, hinzu kamen weitere 18 Teilausfälle im Nahverkehr.