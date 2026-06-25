Neuer Wutraum zieht vor allem Frauen an: Dresdner Notfall-Sanitäter hilft beim Frustabbau mit der Axt

Dresden - Teller an die Wand schleudern, mit einer Axt eine Waschmaschine zertrümmern und dabei einfach mal den angestauten Frust rauslassen? Genau dafür hat Stephan Hecker (34) nun seine "Bruchbude" in der Dresdner Meschwitzstraße eröffnet. Hier ausdrücklich gestattet: zerstören, was das Zeug hält.

Seit Anfang des Monats hat die "Bruchbude" auf der Meschwitzstraße geöffnet. © Eric Münch

Die Idee zu Dresdens erstem "Wutraum" kam ihm dabei bei seiner eigentlichen Arbeit. "Ich habe gesehen, wie jeder - egal ob Patient, Angehöriger oder Arzt - Frust in sich sammelt", erinnert sich der gelernte Notfall-Sanitäter. Auch bei ihm baute sich immer mehr Druck auf.

Nachdem er seiner Wut selbst mal in einem "Rage Room" freien Lauf gelassen hatte, merkte er, wie ausgeglichen er sich danach fühlte.

Motiviert, das auch nach Dresden zu bringen, zog er Psychologen zu Rate, die ihm grünes Licht für seine Idee gaben. Schon knapp einen Monat nach dem Start ist der Wutraum-Mann erstaunt: "Tatsächlich waren die meisten Kunden bisher Frauen."

Manche wollten nach einer abgeschlossenen Ausbildung einen Schreibtisch samt Drucker und Laptop zerstören, andere brachten Gegenstände ihres Ex-Freundes mit.

"Ganz nach unserem Motto: Mach kaputt, was dich kaputt macht." Für jeden ist ein passendes Angebot dabei: ein Junggesellenabschied in einem "Rage Room"? Na klar! "Scherben bringen schließlich Glück", witzelt Hecker.