Neuer Wutraum zieht vor allem Frauen an: Dresdner Notfall-Sanitäter hilft beim Frustabbau mit der Axt

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In der Dresdner "Bruchbude" kann man zerstören, was das Zeug hält. Vor allem Frauen zieht es in den neuen Wutraum, um Frust abzubauen.

Von Nele Birkholz

Dresden - Teller an die Wand schleudern, mit einer Axt eine Waschmaschine zertrümmern und dabei einfach mal den angestauten Frust rauslassen? Genau dafür hat Stephan Hecker (34) nun seine "Bruchbude" in der Dresdner Meschwitzstraße eröffnet. Hier ausdrücklich gestattet: zerstören, was das Zeug hält.

Seit Anfang des Monats hat die "Bruchbude" auf der Meschwitzstraße geöffnet.
Seit Anfang des Monats hat die "Bruchbude" auf der Meschwitzstraße geöffnet.  © Eric Münch

Die Idee zu Dresdens erstem "Wutraum" kam ihm dabei bei seiner eigentlichen Arbeit. "Ich habe gesehen, wie jeder - egal ob Patient, Angehöriger oder Arzt - Frust in sich sammelt", erinnert sich der gelernte Notfall-Sanitäter. Auch bei ihm baute sich immer mehr Druck auf.

Nachdem er seiner Wut selbst mal in einem "Rage Room" freien Lauf gelassen hatte, merkte er, wie ausgeglichen er sich danach fühlte.

Motiviert, das auch nach Dresden zu bringen, zog er Psychologen zu Rate, die ihm grünes Licht für seine Idee gaben. Schon knapp einen Monat nach dem Start ist der Wutraum-Mann erstaunt: "Tatsächlich waren die meisten Kunden bisher Frauen."

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Manche wollten nach einer abgeschlossenen Ausbildung einen Schreibtisch samt Drucker und Laptop zerstören, andere brachten Gegenstände ihres Ex-Freundes mit.

"Ganz nach unserem Motto: Mach kaputt, was dich kaputt macht." Für jeden ist ein passendes Angebot dabei: ein Junggesellenabschied in einem "Rage Room"? Na klar! "Scherben bringen schließlich Glück", witzelt Hecker.

Inhaber Stephan Hecker (34) will sich irgendwann gern hauptberuflich um seine Bruchbude kümmern.
Inhaber Stephan Hecker (34) will sich irgendwann gern hauptberuflich um seine Bruchbude kümmern.  © Eric Münch
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Wer die Brutalo-Stunde (ab 55 Euro) gebucht hat, bekommt Arbeitskleidung und Schutzhelm.  © Eric Münch

Bruchbude rettet Gegenstände erst vor der Entsorgung, dann werden sie zertrümmert

Geschirr, Lampen, Computer: In verschiedenen Räumen, kann der angestaute Frust mit aller Wucht rausgelassen werden.
Geschirr, Lampen, Computer: In verschiedenen Räumen, kann der angestaute Frust mit aller Wucht rausgelassen werden.  © Eric Münch

Das Programm der Bruchbude dreht sich dabei nicht nur um Zerstörung: Der gelernte Sanitäter weiß aus langjähriger Erfahrung, wie wichtig gute Teamarbeit ist. Gerade deshalb bietet er auch Teambuilding-Events an.

Neben den praktischen Übungen gibt er hier Input über konstruktive Kritik und Zusammenhalt.

"Die Gegenstände zum Zertrümmern werden übrigens vor der Entsorgung gerettet, auf eBay gekauft oder bei Hausauflösungen gesammelt." Glas- und Porzellanreste werden anschließend sogar recycelt.

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Für die Zukunft hat Stephan Hecker ein klares Ziel: sich in den nächsten fünf Jahren hauptberuflich seiner "Bruchbude" widmen ... Infos: bruchbudedresden.de

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch

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