Bieter gesucht! Stadt Dresden versteigert drei Häuschen

Dresden - Häuschen gefällig? Mit dem nötigen Kleingeld könnt Ihr bei einer städtischen Versteigerung mitbieten - es geht um drei Grundstücke in Plauen, Cossebaude und Klotzsche.

Dieses Haus am Kirschberg in Cossebaude ist zu haben. © Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Ein fast 100 Jahre altes Zweifamilienhaus (Baujahr 1926) mit ausgebautem Dachgeschoss steht an der Bergstraße in Plauen zum Verkauf. Das Mindestgebot beträgt 420.000 Euro.

Mit dabei ein überdachter Wintergarten, Keller, Zentralheizung und fast 600 Quadratmeter Grundstück. Laut Exposé ist das Doppelhaus sanierungsbedürftig (letztmalig 1993 erfolgt) und teilweise vermietet.

Etwas mehr Arbeit erfordert ein leerstehendes Einfamilienhaus ohne ausgebautes Dachgeschoss an der Waldteichstraße in Klotzsche. "Grundsanierung und Modernisierung erforderlich", heißt es.

Der Verkehrswert beträgt 260.000 Euro, hiervon entfallen 50.000 Euro aufs Gebäude. Die Vergabe im Losverfahren erfolgt aber nicht als Verkauf, sondern über einen jährlich zu zahlenden Erbbauzins (Laufzeit 60 Jahre) zu 10.400 Euro pro Jahr.