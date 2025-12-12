6.261
Vorsicht, Fuß vom Gas: Hier lauern Dresdens Superblitzer jetzt
Dresden - Beide Dresdner Superblitzer sind frisch umgezogen. Hier solltet Ihr deshalb den Fuß vom Gas nehmen.
Einer der beiden Knipser blitzt nun direkt vor dem Wiener Tunnel in Fahrtrichtung Zentrum.
Hier gilt Tempo 50, also lieber nochmal den Fuß vom Gas, bevor es runter in den Tunnel geht.
Davor stand die Kiste mit kostspieliger Passbildfunktion noch auf der Stübelallee.
Auch Dresdens zweiter Superblitzer hat seit Donnerstag einen neuen Standort.
Superblitzer in Dresden: Hier steht der Zweite
Das Gerät steht nun an der Nürnberger Straße und blitzt Autofahrer, die zu schnell in Richtung Nossener Brücke düsen.
Vorsicht, hier gilt Tempo 30.
Zuletzt stand der sogenannte "Enforcement-Trailer" noch auf Lipsiusstraße.
TAG24 wünscht Euch eine gute Fahrt.
Titelfoto: TAG24