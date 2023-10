Bombendrohung an Dresdner Gymnasium!

Dresden - Nach einer Bombendrohung herrschte am Montagmorgen Aufregung am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Dresden .

Am Montagmorgen wurde die Polizei von der Schulleitung des Bertold-Brecht-Gymnasiums alarmiert. © xcitepress/Finn Becker

Am Morgen hatte das Gymnasium an der Lortzingstraße eine Bombendrohung per Mail erhalten, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Montagnachmittag.

Für den Vormittag hatte ein unbekannter Absender mit der Tat gedroht.

Die Schulleitung verständigte daraufhin die Polizei, welche die Sachlage bewertete und zu dem Schluss kam, dass von dieser Androhung keine Ernsthaftigkeit ausging. Aus diesem Grund sah man auch von einer Evakuierung des Schulgebäudes ab.

Nach einer Überprüfung des Schulhauses konnte schließlich festgestellt werden, dass diese Bedrohung keinen Bestand hatte, sagte der Pressesprecher vom Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz gegenüber TAG24.

Die Zusammenarbeit von Schulleitung und Polizei habe "super funktioniert". Für die Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums geht der Schulbetrieb am Dienstag ganz normal weiter.