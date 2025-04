Kriegswaffen auf dem Stadtfest? Mehrere Parteien sagen Nein zur Waffenschau

Für den einen beeindruckend, für den anderen furchteinflößend: Die Bundeswehr präsentierte auf dem Stadtfest schweres Gerät wie das Flugabwehrraketensystem "Patriot". © Thomas Türpe

Auf die "Zeitenwende" von Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) folgt "Whatever it takes" (Deutsch: Was auch immer nötig ist) von Wahlsieger Friedrich Merz (69, CDU).

Die Streitkräfte müssten "verteidigungsfähig" oder gar "kriegstüchtig" werden, schallt es aus allen Kanälen. Dafür könnten über Schulden innerhalb der nächsten zehn Jahre weitere 500 Milliarden Euro (direkt oder indirekt) in den Rüstungssektor fließen.

Gleichzeitig braucht der Bund dringend neue Rekruten, zeigte auf der Blaulichtmeile des Stadtfestes 2024 schweres Kriegsgerät (Radpanzer, Raketenabwehr).

Auch für dieses Jahr (15. bis 17. August) steht die Einladung, bestätigte Oberstleutnant Robert Habermann (53) vom Landeskommando Sachsen.