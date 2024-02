Cinnamood in Dresden: Hier gibt's bald den Zimtschnecken-Hype

Dresden - Der Zimtschnecken-Hype erreicht Dresden . In Kürze eröffnet eine Filiale von Cinnamood in der Innenstadt.

Direkt neben Wellensteyn und gegenüber von C&A befindet sich Cinnamood. © Max Patzig

"Die gute alte Zimtschnecke hat Ehrfurcht, aber auch ein Upgrade verdient", sagen die Firmengründer Anna Schlecht und Luca Breuer über ihr Projekt. 22 Filialen haben sie bereits im Franchise-Prinzip aufgebaut, welche also von selbstständigen Partnern geführt werden.

Schon im März soll Laden Nummer 23 öffnen: auf der Seestraße in der Dresdner Innenstadt, gegenüber vom Mode-Haus C&A, zwischen Jackenhändler Wellensteyn und dem Brillengeschäft Apollo. Zuvor fand man an diesem Standort das Schuhgeschäft Clarks.

Ein konkretes Datum nennen die Cinnamood-Gründer für ihre Eröffnung nicht. Auch, wer den Laden betreibt, wird auf Anfrage von TAG24 nicht verraten. Man äußere prinzipiell nicht solche Angaben, hieß es.

Fakt ist lediglich, dass damit das Geschäft um den Zimtschnecken-Hype sich weiter in Sachsen ausweitet. Im November wurde bereits in Leipzig eröffnet. Dort muss man vier bis fünf Euro für eine etwa handgroße Backware berappen. Vom Bäckerpreis ist das also weit entfernt. Dennoch stehen sich zu den Eröffnungsterminen, wie etwa auch in Stuttgart im Oktober, die Interessierten die Beine in den Bauch, um eine Schnecke zu ergattern.