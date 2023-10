Meterlange Schlange in Stuttgart: Zimtschnecken verdrehen Menschen den Kopf

Stuttgart - Kaum einer kann ihnen widerstehen! In der Stuttgarter Innenstadt hat am Wochenende ein Laden der besonderen Art eröffnet. Die Kundschaft nimmt dafür sehr lange Wartezeiten in Kauf.

Der Teig wird zusammengerollt und in kleine Scheibchen geschnitten, die dann gebacken werden. Die gedrehte Form der Teilchen erinnert stark an Schneckenhäuser, was den Zimtschnecken schließlich ihren Namen verleiht.

Ja ist denn schon Weihnachten? In der Stuttgarter Hirschstraße tummelten sich am heutigen Samstagmittag ab 12 Uhr unzählige Neugierige.

Das Kölner Start-up Cinnamood, das so schnell expandiert wie kaum ein anderer Süßwarenproduzent in Deutschland, ist aktuell sprichwörtlich in aller Munde. In Hamburg, München und Berlin dürfen sich die Naschkatzen bereits über Filialen freuen, nun kommt als auch die baden-württembergische Landeshauptstadt in den süßen Genuss.

Punkt 12 Uhr startete die große Eröffnungsparty, die mit Freigetränken sowie einem eigens angeforderten DJ für eine einmalige Stimmung sorgte. Neben Zimtrollen gab es für die Kundschaft bei Cinnamood auch sogenannte "Next Level Rolls" zur Verköstigung. Diese sind mit Kokos, Schokocreme oder nach Art einer Schwarzwälder Kirschtorte gefüllt.

Dank des einschneidenden Erfolgs plant Cinnamood bereits den nächsten großen Coup: So sollen weitere Filialen auch im Ausland wie etwa in Amsterdam, Wien und Zürich in naher Zukunft eröffnet werden. Lange Schlangen und glückliche Kundengesichter sind nämlich kein rein deutsches Phänomen.