Anstehen für eine Zimtschnecke: "Cinnamood" eröffnet in Leipzig

Riesen-Ansturm in Leipzig und das wegen ein paar Zimtschnecken: Cinnamood ist nun auch in der Messestadt angekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Riesen-Ansturm in Leipzig und das wegen ein paar Zimtschnecken!? Was nach dem neuesten Hit auf dem Weihnachtsmarkt klingt, hat in Wahrheit mit einem neuen Laden auf dem Leipziger Markt zu tun. "Cinnamood" ist nun auch in der Messestadt angekommen.

Die Süßwaren-Kette "Cinnamood", um die sich in den sozialen Medien aktuell ein Riesen-Hype dreht, ist jetzt auch in Leipzig angekommen. Am Samstag war große Eröffnung des sogenannten "Stores". © EHL Media/Björn Stach Um die Zimtschnecken des Kölner Franchise-Unternehmens hat sich in den sozialen Medien ein regelrechter Hype entwickelt. Allein auf Instagram finden sich tausende Bilder der perfekt gestalteten Leckereien. Leute fotografieren sich mit den silbernen Boxen, die die sogenannten "Rolls" enthalten. Eröffnet in einer Stadt ein neuer Laden der Kette, bildet sich davor sofort eine lange Schlange - so nun auch in Leipzig. Mehr als eine Stunde standen sie für die Köstlichkeiten an, verrieten Kunden gegenüber TAG24, nachdem sie den Laden zufrieden mit ihren "Rolls" verlassen hatten. Pünktlich um 11 Uhr hatte der neue Laden in der Hainstraße 1 seine Türen geöffnet. Selbst am Abend standen die Leute noch bis zum mehrere Eingänge entfernten "Spizz", um noch eine der "Rolls" abzugreifen. Leipzig Lokal Gourmet-Magazin ehrt beste Bäckereien Deutschlands: Leipzig schafft es mehrmals auf die Liste! Erst Ende Oktober hatte die Eröffnung eines "Stores", wie das Unternehmen die Filialen selbst bezeichnet, in Stuttgart für Aufsehen gesorgt. Seit der Gründung von "Cinnamood" im April 2022 hat das Franchise bereits 19 Läden in Deutschland und Luxemburg gegründet. Das Kölner Unternehmen expandiert damit so schnell wie kaum ein anderer Süßwarenproduzent in Deutschland.

Weitere Stores außerhalb Deutschlands geplant

Wie bereits in anderen Großstädten bildete sich auch in Leipzig eine meterlange Schlange. © EHL Media/Björn Stach Zwischen 4 und 5 Euro kosten die gutaussehenden Köstlichkeiten. Interessant dabei: "Cinnamood" verkauft nicht nur Zimtschnecken. Nur drei der "Rolls" enthalten tatsächlich Zimt. Abgesehen davon können Kunden zwischen Variationen wie "Blueberry", "White Chocolate Raspberry", "Tiramisu", "Pistachio" oder "Salted Caramel" auswählen. Einem Bericht des "SWR" zufolge will das Unternehmen in Zukunft nicht nur in Deutschland, sondern auch in andere europäische Länder expandieren. Der eigenen Website zufolge sind bereits weitere Stores unter anderem in Dresden, Zürich und auch Amsterdam geplant.

Die sogenannten "Rolls" des Unternehmens gibt es in zahlreichen verschiedenen Geschmacksrichtungen wie beispielsweise "Cookie Dough Chip Choc". © EHL Media/Björn Stach