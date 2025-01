Riesengroß und schlüpfrig: Unfassbar, was Leute alles in Dresden vergessen!

Dresden - Es gibt nichts, was es nicht gibt! Wer glaubt, dass in Dresdens Fundbüro nur Schlüssel und Handys abgegeben werden, irrt sich gewaltig. Hier stapeln sich die unglaublichsten Dinge, die Menschen in Bahnen, Bädern und auf der Straße liegen lassen. Vom halben Wohnzimmer bis hin zu einem historischen Schwert - die Liste der Fundsachen gleicht einer Wundertüte.