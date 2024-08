Der unglaubliche Ami-Schlitten des Flugzeug-Chefkonstrukteurs: Dieses Auto hat DDR-Geschichte geschrieben

Die 6-Zylinder-Maschine sei "gewiss kein Auto für die Massen", sagte Historikerin Maria Niklaus (33).

Für das am 18. Januar 1958 in der DDR gemeldete Gefährt zahlte Freytag stolze 888 Mark Kfz-Steuer. "So viel wie ein durchschnittlicher Arbeiter im Monat verdiente", so Niklaus.

Freytag verkaufte den 511er '59 an einen Kofferfabrikanten im Vogtland. Über einen Kraftfahrer aus der Nähe von Zwickau und einen Dresdner Werkzeugmacher fand er schließlich seinen Weg zu Michael Albert (70). Er habe noch 800 Ostmark dafür bezahlt, sei das letzte Mal '92 damit gefahren.

Wie das Auto aber seinen Weg in die DDR fand, ist noch völlig unklar. Das Dresdner Verkehrsmuseum freut sich über Hinweise. Und der Dresdner Flughafen würde sich freuen, wenn man beide Exponate bei einer Führung vor Ort besichtigt.