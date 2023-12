"Baade 152": Dresdens Triumph und Tragödie

Dresden - Es war ein Meilenstein der Luftfahrtgeschichte : Das erste deutsche Verkehrsflugzeug mit Düsenantrieb - die "Baade 152" - wurde in Dresden bei den heutigen Elbe Flugzeugwerken (EFW) gefertigt, hob zum Stolz der DDR fast auf den Tag genau vor 65 Jahren ab. Zwar kam es nur Monate später zur Katastrophe. Dennoch feierten die EFW jetzt das bedeutende Kapitel der Luftfahrtgeschichte, übergeben historische Dokumente ans Verkehrsmuseum.

Historisch: 1958 rollte die "Baade 152" aus den Werkshallen der heutigen Elbe Flugzeugwerke (EFW) in Klotzsche. © EFW

Am vierten Dezember 1958 fand der (öffentlich geheim gehaltene) Jungfernflug der "Baade 152" statt (rund 30 Minuten), dem ersten deutschen Verkehrsjet mit Platz für 40 Passagiere.

"Die bahnbrechende Entwicklung und Produktion der 152 wurden vom Generalkonstrukteur Brunolf Baade und dem Team in Dresden vorangetrieben", teilen die EFW mit.

In den Werkshallen in Klotzsche werden heute Flugzeuge gewartet und umgerüstet. In den 1950er-Jahren wurde hier - damals noch bei den VEB Flugzeugwerken - das erste deutsche strahlgetriebene Passagierflugzeug produziert.



Das DDR-Prestigeprojekt sollte den Sowjets wenige Monate später bei einem Flug über Leipzig präsentiert werden.