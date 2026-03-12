Deutsche trinken immer weniger Bier! Radeberger Brauerei bleibt trotzdem "zuversichtlich"

Radeberg - In Deutschland lässt der Alkoholkonsum seit Jahren deutlich nach. 2025 brachte den stärksten Verkaufsrückgang seit 1993. Auch bei der Radeberger Brauerei spürt man die Veränderung am Markt - blickt trotz allem aber "zuversichtlich" in die Zukunft.

Die Exportbierbrauerei in Radeberg. (Archivbild) © Eric Münch

Im vergangenen Jahr wurden hierzulande mit 7,8 Milliarden Liter erstmals unter 8 Milliarden Liter Bier verkauft, wie Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen. Eine Absatzentwicklung von rund -6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr!

Wie Hendrik Wagner von Radeberger Pilsner gegenüber TAG24 erklärte, belegen die Zahlen eine deutlich spürbare Nachfrageveränderung, eine weiterhin andauernde Konsumzurückhaltung sowie neue Ausgabe-Prioritäten.

"Die Brauereien bekommen ähnlich wie Handel und Gaststätten die massive Konsumzurückhaltung der Verbraucher zu spüren", sagte dazu vor einigen Wochen auch Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds (DBB), im ZDF. Doch auch andere Gründe wie ein allgemein gesünderer Lebensstil sowie die Alterung der Gesellschaft spielen eine große Rolle.

Auch bei der Radeberger Pilsner bzw. der Radeberger Exportbierbrauerei sind die aktuellen Entwicklungen spürbar. Dennoch könne die Marke sich im Vergleich zum allgemeinen deutschlandweiten Absatztrend "etwas besser behaupten", so Wagner.