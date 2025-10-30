Humor ist, wenn man trotzdem trinkt: Jetzt gibt's die Tasse zum Brückeneinsturz

Dresden - Die Brücke ist weg, die Tasse ist da - die Tasse zum Einsturz der Dresdner Carolabrücke . "Es hat Boom gemacht" steht drauf. Eine eingeknickte Elbquerung darunter, das Motiv in Comic-Manier gestaltet, in den Stadtfarben Schwarz-Gelb.

Die Tasse zur Brücke: "Es hat Boom gemacht". © Norbert Neumann

Ab 15 Euro sind die auf 999 Stück limitierten Tassen zu haben. 49 Euro kosten die Tassen mit den Nummern 1 bis 10, 29 Euro alle Schnapszahlen und vollen Hunderter.

Ab 1. November werden sie an exponierter Stelle verkauft: am Glühweinstand "Snaxx & Drinxx" des "Barock"-Eventparks, an der großen Treppe zur Brühlschen Terrasse - quasi mit Blick auf die nicht mehr vorhandene Elbbrücke.

Und im Neustadt-Geschäft "Catapult" auf der Rothenburger Straße. "Je verkaufter Tasse fließt ein Euro in die Finanzierung einer Gedenktafel, die beim Wiederaufbau an die Brücke angebracht werden soll", so Catapult-Chef Hendrick M. Dietrich (55).

Der Glühweinstand beweist Humor: Hier kann man nicht nur die Brückensturztasse kaufen.