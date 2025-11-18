Aufbau der Terrorsperren sorgt für Behinderungen
Dresden - Achtung, Autofahrer! Ab Dienstag ist mit Verkehrsbehinderungen wegen des Aufbaus von Terrorsperren für die Weihnachtsmärkte zu rechnen.
Die südliche Wilsdruffer Straße sollte laut Rathaus bereits am Montag gesperrt werden.
Ab nächsten Mittwoch (26. November) starten Striezelmarkt (Altmarkt), Augustusmarkt (Hauptstraße), Advent auf dem Neumarkt, Winterlichter (Prager Straße), Romantischer Weihnachtsmarkt (am Residenzschloss) sowie Finn Village (Dr.-Külz-Ring).
"Um die Sicherheit der Besucher, Anlieger und der Geschäfte, Gastronomie und Hotels zu gewährleisten, sind diverse Zufahrtsschutzmaßnahmen erforderlich", sagt ein Stadtsprecher.
"Dabei werden Straßen- und Wegeverbindungen zu den betreffenden Flächen der Weihnachtsmärkte gesperrt." Der Aufbau beginnt ab Dienstag.
Um in dringenden Fällen dennoch die Zufahrt zu Wohnungen und Geschäften zu ermöglichen, soll in der marktfreien Zeit täglich das Ein- und Ausfahren über kontrollierte Zufahrten möglich sein, angrenzende Tiefgaragen und Parkhäuser erreichbar bleiben.
Ab 5. Januar werden die Schutzelemente wieder abgebaut.
