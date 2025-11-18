Aufbau der Terrorsperren sorgt für Behinderungen

Dresden - Achtung, Autofahrer! Ab Dienstag ist mit Verkehrsbehinderungen wegen des Aufbaus von Terrorsperren für die Weihnachtsmärkte zu rechnen.

Mit Aufbau des Zufahrtsschutzes an den Weihnachtsmärkten kommt es zu Einschränkungen für den Autoverkehr. © Norbert Neumann

Die südliche Wilsdruffer Straße sollte laut Rathaus bereits am Montag gesperrt werden.

Ab nächsten Mittwoch (26. November) starten Striezelmarkt (Altmarkt), Augustusmarkt (Hauptstraße), Advent auf dem Neumarkt, Winterlichter (Prager Straße), Romantischer Weihnachtsmarkt (am Residenzschloss) sowie Finn Village (Dr.-Külz-Ring).

"Um die Sicherheit der Besucher, Anlieger und der Geschäfte, Gastronomie und Hotels zu gewährleisten, sind diverse Zufahrtsschutzmaßnahmen erforderlich", sagt ein Stadtsprecher.

"Dabei werden Straßen- und Wegeverbindungen zu den betreffenden Flächen der Weihnachtsmärkte gesperrt." Der Aufbau beginnt ab Dienstag.